Sex Education saison 3 : Adam et Eric, un couple toxique ? Ncuti Gatwa réagit à la polémique

Dans les premières saisons de Sex Education, Eric (Ncuti Gatwa) a un peu vécu l'enfer à cause d'Adam (Connor Swindells). Ce dernier n'a pas hésité à le harceler et même à l'agresser à cause de son homosexualité. Mais au fil des épisodes, les deux personnages se sont rapprochés et on découvrait qu'Adam était en fait gay. Dans le dernier épisode de la saison 2, Adam dévoilait ses sentiments à Eric et c'est donc en couple qu'ils débutent cette saison 3 de Sex Education (découvrez ce que vous pouvez voir dans les nouveaux épisodes).

Pourquoi le couple Eric/Adam fait polémique ?

Un duo amoureux qui continue de faire débat parmi les fans de la série. Certains voient toujours ce couple comme un duo toxique. Pourquoi ? A cause du harcèlement qu'Adam a fait vivre à Eric. Une partie des internautes pense que le fait que les deux personnages soient en couple dans la saison 3 n'envoie pas un message rassurant aux téléspectateurs, notamment aux plus jeunes, et que cette relation sous-estime le traumatisme que vivent les personnes victimes de harcèlement.

Ncuti Gatwa répond

Un avis qui n'est pas partagé par tous mais dont les acteurs sont bien au courant. Dans une interview donnée à Metro, Ncuti Gatwa a évoqué cette polémique et a défendu le couple Eric/Adam. "C'est une relation intéressante car c'est une relation qui a créé la controverse. Quand on est jeunes, et ils le sont tous deux... Ils ont 17 ans et ils avaient 16 ans au départ, on ne fait pas les choix les plus intelligents à 16 ans" a expliqué l'acteur qui ajoute : "Ils se sont trouvés et ils ont cette connexion et on va pouvoir voir leur dynamique changer continuellement dans leur relation".

Selon Connor Swindells qui joue Adam, l'attitude passée de son personnage ne sera pas effacée malgré cette nouvelle relation. "Il est plus ouvert pour essayer d'être une meilleure version de lui-même et faire oublier son comportement passé abusif (...) Comme dans toutes les relations, il faut se confronter aux choses du passé et on ne peut pas avancer et continuer sans travailler sur ça et on en parle. On peut les voir essayer de faire avancer leur relation dans le bon sens" confie l'acteur à Attitude.

Les 8 épisodes de la saison 3 de Sex Education sont disponibles sur Netflix.