Pour la sortie de Sex Education saison 2, Netflix offre un manuel sur le sexe et le consentement

J-3 avant la sortie de la saison 2 de Sex Education ! Le 17 janvier prochain, on retrouvera Maeve Wiley (Emma Mackey), Otis (Asa Butterfield), Ola (Patricia Allison) ou encore le DR Jean F. Milburn (Gillian Anderson) pour de nouvelles aventures déjantées. En attendant de savoir si Otis et Maeve vont enfin se mettre en couple, Netflix sait faire patienter les fans et offre un manuel sur la sexualité et le consentement, réalisé par la photographe et réalisatrice belge Charlotte Abramow.

Un manuel sur la sexualité, le respect et le consentement

Au programme ? "64 pages pour parler de cul sans tabous et pour aborder les bases d'une sexualité plus épanouie". Parmi les thèmes abordés, on trouvera la question du consentement, de la liberté, de l'amour en solitaire, des règles et bien d'autres questions existentielles. Plein d'infos que la réalisatrice des clips Balance ton quoi ou encore La Loi de Murphy d'Angèle "aurait personnellement adoré savoir dès [s]on adolescence !" A noter toutefois que l'oeuvre est réservée aux plus de 16 ans et n'est pas disponible en Belgique.

Victime de son succès, le livre est déjà en rupture de stock et sera à nouveau disponible à la précommande le 20 janvier prochain sur le site sexeducation.fr.