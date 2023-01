Selena Gomez en couple ? Face aux rumeurs et photos, elle réagit enfin sur Instagram... avant de tout supprimer

Selena Gomez semble aller de mieux en mieux. Après avoir sorti son documentaire choc dans lequel elle se confiait sur sa maladie mentale, la star se sent plus libre et ça se voit. Elle a de plus en plus de nouveaux projets, sa série Only Murders in the Building a été renouvelée pour une saison 3 et, comme elle le dévoile régulièrement sur Instagram, elle profite de la vie avec ses amis. Un renouveau qui soulage ses fans, même si une situation n'a malheureusement toujours pas changé avec le temps : ses histoires de coeur continuent d'alimenter les rumeurs et discussions.

En couple avec un célèbre DJ ?

Après sa séparation houleuse d'avec Justin Bieber (on se rappelle du drama avec Hailey Bieber qui a choqué les fans), les rumeurs l'ont imaginée en couple avec Chris Evans ou même avec un ex-copain de Kylie Jenner. Des histoires souvent improbables et sorties de nulle part auxquelles la star n'a jamais pris la peine de réagir, une façon pour elle de rappeler qu'elles n'ont souvent rien de crédibles. Dernier exemple en date ? Selon la presse people américaine, c'est avec un célèbre DJ qu'elle serait cette fois-ci en couple.

Son nom ? Andrew Target. Sa particularité ? Il est l'un des membres du groupe The Chainsmokers. Une source proche de la chanteuse aurait notamment révélé que les deux célébrités passaient beaucoup de temps ensemble et faisaient beaucoup de sorties au cinéma ou encore au bowling. A ce sujet, des photos ont récemment fuité montrant Andrew et Selena effectivement très proches, en train de faire tomber quelques quilles.