"Je prends ça comme une trahison" : alors que les fans croyaient qu'elles se haïssaient, Selena Gomez et Hailey Bieber retournent le web en posant ensemble

Si certaines stars sont en froid voire en guerre, d'autres "rivalités" imaginées par les fans ou la presse sont en fait complètement fake. On a déjà eu le cas avec les rumeurs de tensions entre Nina Dobrev et Ian Somerhalder à l'époque de la fin de The Vampire Diaries, rumeurs que les acteurs avaient démenties de la plus belle des façons.

Depuis les débuts de son couple avec Justin Bieber en 2015 (ils s'étaient séparés en 2016 avant de se remettre en couple en 2018 et de se marier quelques mois plus tard), Hailey Baldwin devenue Hailey Bieber est la cible des fans de Selena Gomez. Certains l'accusent d'avoir "volé" le chanteur à Selena et ne supportent pas qu'elle parle d'elle publiquement. Fin septembre, Hailey Bieber avait évoqué l'actrice et chanteuse dans une interview et avait été très critiquée sur le web. Et alors que tout le monde pensait qu'elles étaient en froid, Selena et Hailey ont surpris les internautes.

Selena Gomez et Hailey Bieber posent ensemble

Ce week-end, Selena Gomez et Hailey Bieber étaient invitées au même événement, l'Academy Museum Gala, qui se déroulait à Los Angeles. Eh non, elles ne sont pas évitées ! Au contraire même : le photographe Tyrell Hampton les a prises en photos ensemble et elles semblaient même être très complices.