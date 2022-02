Scream 6 : c'est officiel, une suite est déjà commandée pour la saga horrifique

Une épisode 6 pour la saga Scream

Les mots "non" et "stop" ne font pas partie du vocabulaire des dirigeants des studios de cinéma à Hollywood. Quelques semaines après la sortie en salles de Scream 5 - qui a divisé le public et la critique, et ce 26 ans après la réalisation du premier épisode par Wes Craven, Paramount et Spyglass viennent de donner le feu vert à la production d'un film Scream 6 !

Une surprise ? Pas tant que ça. Auprès du Hollywood Reporter, Chad Villella (producteur exécutif) confessait il y a moins d'un mois qu'il était déjà ouvert à l'idée d'une suite, "Afin de rendre ce projet spécial, il faudrait bouleverser les codes qui ont été établis comme les nouvelles règles et jouer en dehors de ces paramètres." Oui, dès la fin de Scream 5, l'équipe de la saga avait visiblement déjà la tête tournée vers l'ambition de réinventer cet univers, "Cassons les règles que nous venons tout juste de recréer. Et allons-y ! Je pense que c'est là qu'il faudrait vraiment aller".

La même équipe derrière la suite

Pour l'heure, on ne sait pas encore si c'est vers une telle direction que Scream 6 ira réellement. Après tout, malgré cette annonce du studio, il n'a toujours pas été précisé quels acteurs au casting du précédent opus seront de la partie ce qui, forcément, aura de véritables conséquences sur l'histoire.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que les scénaristes James Vanderbilt et Guy Busick vont encore une fois s'occuper du scénario, tandis que le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett passera à nouveau derrière la caméra. De quoi ainsi comprendre que ce Scream 6 sera malgré tout porté par une certaine continuité, mais également nous faire réaliser que si l'on n'a pas aimé ce que Scream 5 a pu apporter à la franchise, il pourrait être difficile d'en apprécier sa suite...

A noter que la date de sortie de Scream 6 n'a pas encore été choisie.