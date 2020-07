Sarah Michelle Gellar horrible sur le tournage de Buffy ? "C'était un véritable cauchemar"

La star de Buffy contre les vampires prétentieuse sur le tournage ?

L'héroïne des années 1990 était-elle si terrible que ça pendant le tournage de Buffy contre les vampires ? Dans un thread posté sur Reddit, Sarah Michelle Gellar a été accusée d'avoir eu une attitude épouvantable. "Mon amie, que je n'ai aucune raison de ne pas croire, était une guide touristique dans le studio où était filmé Buffy contre les vampires et elle m'a raconté que Sarah Michelle Gellar était un véritable cauchemar à supporter" a ainsi expliqué une internaute sur le célèbre forum en ligne.

L'interprète de Buffy Summers aurait en effet été exécrable avec le personnel de la série. L'actrice qui a approuvé le reboot de Buffy contre les vampires "était extrêmement exigeante et agissait comme si le monde tournait autour de sa personne. Elle était plutôt gentille avec ses 'pairs' et ses 'supérieurs' mais elle traitait les assistants comme de la m*rde qui se serait accrochée à ses chaussures" assure ce même témoin. Celle qui jouait la tueuse de vampires qui hésitait entre son amour pour Angel et sa passion pour Spike n'a pas encore répondu à ces nouvelles rumeurs sur ses agissements passés.

Sarah Michelle Gellar avait déjà répondu aux critiques

En 2019, Sarah Michelle Gellar avait été interrogée sur les critiques qu'elle recevait sans arrêt depuis la fin de Buffy contre les vampires. Elle avait alors répondu au site sheknows : "J'ai reçu des critiques toute ma vie donc je sais que vous devez accorder une attention égale aux bonnes et aux mauvaises critiques". Et que ce soit des attaques sur son supposé mauvais comportement sur le tournage ou les accusations de prôner l'anorexie sur les réseaux, la star préfère ne pas y prêter attention. "J'écoute mes amis et les gens qui sont dans ma vie et j'apprécie leurs opinions, pas celles des autres" avait-elle assuré, "Je ne peux pas le prendre personnellement".