Sarah Fraisou en larmes à cause de sa maison à Dubai : "je travaille toute l'année pour payer ma maison"

Comme beaucoup de candidats de télé-réalité, Sarah Fraisou a pris la décision de s'installer à Dubaï. Contrairement à la JLC Family qui a récemment indiqué qu'elle comptait partir, l'ex d'Ahmed compte bien y rester encore longtemps ! Elle pensait même enfin avoir acheté la maison de ses rêves ! Mais, malheureusement pour elle, tout ne s'est pas passé comme prévu.

"Je suis en train de sourire, mais il y a 1 heure, j'étais en train de pleurer. Je suis au bout de ma vie. Ce matin je me suis réveillée, j'étais tellement heureuse, c'était la remise des clés de la maison. Je viens pour récupérer la maison et de là commence le périple !" a-t-elle tout d'abord expliqué en story.

"Ils sont où mes chèques ?"

"S'il y avait eu un acheteur qui était passé pour acheter une maison, je lui aurais dit 'achète-là, je n'en veux plus'. (...) Donc j'ai fait le virement ce matin, je leur ai donné le swift pour leur prouver que le paiement était effectué. Eux ne l'ont toujours pas reçu dans leur compte, déjà, premier problème" ajoute celle qui est de nouveau en couple.

La candidate, qui a fait polémique en se plâtrant le ventre, a continué son histoire en indiquant qu'elle avait failli perdre ses chèques : "Deuxième problème : il faut mettre l'électricité et l'eau dans la maison avant d'y entrer. On me demande alors si j'ai déposé les chèques, car moi je fais un paiement-plan, tous les trois mois je paie une somme. Sauf que, les chèques, je les ai déposés dès le départ : ils sont où mes chèques ? (...) Bon ils retrouvent les chèques..."

"Je suis quelqu'un de normal"

"Donc mon prochain paiement est dans deux mois et pas trois ! (...) ça vous met une boule au ventre qui est juste incroyable (...) Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. (...) Je suis quelqu'un de normal, je travaille toute l'année pour payer ma maison. Et là, je me dis que ça ne s'arrête jamais. Tout ce que j'avais organisé, ça tombe à l'eau (...) Je suis arrivée à un stade où je suis dégoutée de la maison. J'ai tellement souffert pour l'avoir, et je n'arrive pas à voir le bout du tunnel. C'est fatiguant de ouf" conclut-elle, les larmes aux yeux.