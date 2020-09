Sandrea revient sur son divorce avec Hunter : "sortir de cette relation, c'est très compliqué"

Après 8 ans de mariage avec Hunter, le père de sa fille Piotte, Sandrea annonçait fin juillet leur rupture. Dans une vidéo partagée sur Youtube, l'influenceuse beauté qui était partie vivre aux Etats-Unis en 2012 par amour confiait : "C'était pas quelque chose de facile à faire. Ça faisait très longtemps que je méditais là-dessus, ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. On est d'accord que c'est pas le bon moment, on est en pleine pandémie, mais c'est quelque chose que je devais faire."

Sandrea donne de ses nouvelles après sa rupture avec Hunter

Un mois plus tard, elle a de nouveau pris la parole dans une nouvelle vidéo Youtube. Elle donne de ses nouvelles, et elles sont plutôt positives : "Je suis bien, j'ai retrouvé une paix [intérieure] que je n'ai pas réellement eue, et ça je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je décide de quitter une relation néfaste. Je ne me rendais pas compte du malheur profond que j'avais à l'intérieur de moi". La youtubeuse continue de travailler sur elle avec sa thérapeute et un coach de vie pour "vivre au jour le jour" : "J'ai beaucoup vécu dans le futur parce que je cherchais toujours la prochaine chose qui allait me rendre heureuse. Maintenant que je me suis arrêtée, que j'ai regardé ma vie en face et que je me suis regardée en face, [je me suis rendue compte que] j'avais besoin de profiter d'aujourd'hui, d'arrêter de me voiler la face et de me dire que demain ira mieux".

Divorcer a été une décision très difficile à prendre, mais nécessaire : "Je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi dur. Sortir de cette relation, c'est très compliqué et je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir en être libérée. Mais chaque jour, je m'en rapproche". Elle explique ne pas pouvoir revenir en France à cause de la loi, mais reste positive et espère pouvoir bientôt reprendre les vidéos à un rythme plus régulier pour "pouvoir passer à un autre chapitre de (s)a vie".