Sandrea annonce sa rupture avec son mari Hunter : "Ca faisait longtemps que j'y réfléchissais"

"C'est une décision qui était très difficile à prendre"

Depuis un mois, Sandrea se fait très discrète sur YouTube. Aujourd'hui, elle est de retour sur la plateforme, mais pas pour un tuto ou une story time : elle a pris la parole pour annoncer sa rupture avec son mari, Hunter, après huit ans de mariage. L'influenceuse beauté, qui est partie vivre aux Etats-Unis par amour en 2012, a pris la décision de quitter le père de sa fille il y a deux mois : "c'est une décision qui était très difficile à prendre. C'est un changement qui va bouleverser nos vies", explique-t-elle dans sa nouvelle vidéo.

Sandrea ajoute : "C'était pas quelque chose de facile à faire. Ça faisait très longtemps que je méditais là-dessus, ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. On est d'accord que c'est pas le bon moment, on est en pleine pandémie, mais c'est quelque chose que je devais faire."

"Peut-être qu'un jour je pourrai vous en dire plus"

Vous êtes sûrement curieux de connaître les raisons de leur séparation, mais malheureusement, la jeune maman ne souhaite pas s'exprimer sur l'origine de la fin de son mariage : "peut-être qu'un jour je pourrai vous en parler, peut-être qu'un jour je pourrai vous en dire plus, peut-être que j'en aurai envie, peut-être que je n'en aurai pas envie... Pour le moment, tout ce que je vous dis là, c'est ce que je peux vous dire et tout ce que je suis capable de vous dire. Et je vous demanderai d'accepter ça. C'est délicat, mais j'ai besoin de faire cette annonce officielle pour aller de l'avant et commencer la suite de mon chemin." Sandrea est sur la bonne voie puisqu'elle a supprimé les photos de Hunter et d'elle sur son compte Instagram.