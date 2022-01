Sananas se confie sur sa dépression : "Mon état psychologique s'est vraiment, vraiment dégradé"

Sananas se confie sur sa dépression et sur l'arrêt de sa marque Otrera Beauty : "C'était vraiment beaucoup trop de travail"

Etre YouTubeuse et influenceuse, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Sananas avait été victime de cyber-harcèlement, ou encore d'usurpation d'identité. Et maintenant, c'est la charge de travail qui l'aurait fait tomber en dépression. Dans une nouvelle vidéo YouTube intitulée "Adieu Otrera Beauty", la star des réseaux a annoncé stopper sa marque de beauté pour le bien de sa santé mentale.

"Ces derniers jours, j'ai vraiment eu une révélation. Je me suis écoutée, j'ai écouté mon coeur. J'ai écouté mon corps, aussi, surtout, et j'ai pris la décision d'arrêter Otrera Beauty" a expliqué Sananas, "C'était vraiment beaucoup trop de travail pour moi et trop de charge pour mon état psychologique qui s'est vraiment, vraiment dégradé au fur et à mesure".