Sam (Koh Lanta, La Légende) très proche de Teheirua sur l'île ? Pas du tout, il dévoile la vérité

Ce n'est pas un secret, avant d'être un aventurier de Koh Lanta, La Légende, Sam Haliti - qui a récemment été éliminé de l'édition La Légende, est avant tout un fan de l'émission de TF1. Et parmi les candidats emblématiques dont il a probablement accroché des posters dans sa chambre ces dernières années, on retrouve notamment Teheiura Teahui, qui est son héros préféré du jeu.

Sam pas très proche de Teheiura dans Koh Lanta

Ca tombe bien, à l'occasion de cette version All Stars 2021, Sam et Teheiura ont pu enfin se retrouver ensemble sur la même île afin de se battre pour le titre final. De quoi faire le bonheur du jeune aventurier ? Oui, mais pas autant qu'il l'espérait.

"Dans ce qui a été diffusé à la télévision, on peut croire que Teheiura et moi étions très proches mais j'étais beaucoup plus proche de Claude, a notamment confessé l'Alsacien de 23 ans auprès de TVMag. Il a agi comme un grand frère avec moi, il m'a appris pas mal de choses notamment la pêche au harpon." De fait, il l'a assuré, "J'ai passé de très bons moments avec Claude alors que Teheiura maintenait, lui, une certaine distance." Le genre de réponse à laquelle on ne s'attendait pas.

Teheiura était trop isolé sur l'île

Aussi, invité à approfondir sa pensée, Sam a par la suite précisé que Teheiura - finalement exclu pour cause de tricherie, s'était progressivement renfermé sur lui-même au cours de l'aventure, "Je ne suis pas le seul à le dire mais après la réunification, Teheiura ne s'exprimait plus trop et ne partageait plus trop de moments avec nous." Néanmoins, n'allez pas croire que ce comportement a déçu Sam. Au contraire, il s'est plutôt montré compatissant envers son héros, "Je pense que c'était lié à la dureté de l'aventure."

Une révélation étonnante ? Pas tant que ça. On s'en souvient, quand Sam avait mis sa place en péril afin d'aider Teheiura lors d'une épreuve dans l'eau, ce dernier s'était à la fois montré reconnaissant mais également énervé. Or, là où cette attitude avait surpris les téléspectateurs, elle pouvait également s'expliquer par la certaine pression que l'aventurier avait sur ses épaules cette année. Et pour cause, en participant à une édition organisée sur ses propres terres, Teheiura avait probablement à coeur de briller en solo pour faire honneur aux siens.