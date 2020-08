Roselyne Bachelot dans Les Reines du shopping : la ministre juge le look d'Hapsatou Sy "horrible"

Hapsatou Sy était la première à passer, et Roselyne Bachelot, connue pour son franc-parler, a fait savoir qu'elle détestait son look. "Là, je pense qu'elle a des chances pour être embauchée sur une société d'autoroute pour indiquer qu'il y a des travaux. C'est horrible !" a-t-elle lâché en voyant le pull et la robe de son ex collègue du Grand 8. "Hapsatou, je t'aime mais si tu achètes ça, je vais te dire une chose : 'On se revoit plus'. Je regrette hein, c'est dommage, je t'ai beaucoup aimé" a-t-elle ajouté avec humour.

Mais au final, Roselyne Bachelot, qui appelait récemment à la responsabilité des jeunes pour le port du masque, a donné la note de 14/20 à Hapsatou Sy. La femme politique est donc fair-play, car elle a de nouveau assuré ne pas valider le pull sur cette robe avec des propos encore très drôles : "Elle a une tenue qui lui va. Mon regret, c'est ce pull orange, j'aime pas du tout le pull orange. Si tu veux séduire Vincent dans un petit dîner, 'oh ben non, mets pas le pull orange' ou alors toute nue qu'avec le pull orange".