Robert Pattinson se confie sur son couple avec Suki Waterhouse : "Ma petite amie est très amusante"

Robert Pattinson parle de sa "petite amie" Suki Waterhouse

C'est dans la saga teen vampirique Twilight, que Robert Pattinson s'est fait connaître, jouant Edward Cullen face à Kristen Stewart, alias Bella Swan. Mais depuis, le comédien a fait du chemin. Après Cosmopolis, Maps to the Stars, The Lost City of Z, Le Roi, Tenet ou encore Le Diable, tout le temps, il est le héros dark dans The Batman (le film sortira au cinéma le 2 mars 2022).

Et lors d'une interview pour l'édition anglaise du magazine GQ, pour parler de son rôle de Batman qui lui permet de succéder au grand Christian Bale, Robert Pattinson s'est confié sur son couple. Lui qui est d'habitude ultra secret sur sa chérie Suki Waterhouse, a évoqué la mannequin en parlant d'un homme qui était venu réparer leur chaudière, et qui était fan de DC Comics.

"Le mec est venu et il s'est mis à nous raconter à quel point il était fan de DC. J'étais là, je regardais ailleurs, et ma copine poursuivait la conversation avec lui. Et je la regardais du genre : 'Mais tais-toi ! Pourquoi tu me fais ça ?'. Mais elle était très amusante à parler à un fan obsessionnel" a-t-il expliqué, Suki ayant fait ça pour taquiner son amoureux, "Tout ce que je pouvais faire c'était d'en rire".