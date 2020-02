Robert Pattinson est l'homme le plus beau du monde, et c'est la science qui le dit

Fin mai 2019, l'annonce avait un effet choc : Robert Pattinson succédera à Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne pour le futur film The Batman de Matt Reeves. Un choix qui a divisé les fans de Batman. Alors que certains ont du mal à l'imaginer dans le rôle, d'autres se réjouissent d'avance de retrouver le beau gosse qui s'est fait connaître dans Twilight. Et ne dites surtout pas qu'il n'est pas beau. Selon une étude menée par le chirurgien esthétique anglais Julian De Silva, et publiée sur le site du Daily Mail, celui qui est sorti avec Kristen Stewart est le plus bel homme du monde !

Robert Pattinson, plus bel homme du monde...

Robert Pattinson a en effet atteint 92,15 % sur l'échelle du Golden Ratio, soit "nombre d'or" ou "divine proportion" en français, bref sur l'échelle de la perfection physique. "Robert Pattinson a clairement gagné quand tous les éléments de son visage ont été mesurés. Son visage est d'un classicisme remarquable et sa mâchoire est impeccablement dessinée. Son seul défaut, ce sont ses lèvres qui sont un peu trop fines et plates", explique le docteur.

... devant Henry Cavill, Bradley Cooper et Brad Pitt

C'est Henry Cavill, que l'on a pu voir dans The Witcher, qui décroche la deuxième place (avec 91.64%), suivi par Bradley Cooper (91.08%), Brad Pitt (90.51%), George Clooney (89.91%), Hugh Jackman (89.64%), David Beckham (88.96%), Idris Elba (88.01%), Kayne West (87.94%) et en dernière position Ryan Gosling (87.48%).