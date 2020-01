Riverdale saison 4 : (SPOILER) est-il mort ? Une nouvelle théorie qui prouve que non

Jughead est-il mort dans la saison 4 de Riverdale ? Dès l'épisode 4, la série nous faisait croire au décès du personnage joué par Cole Sprouse, montrant même son corps à la morgue dans un flashforward. Depuis, on a appris via de courtes scènes que Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart) et Veronica (Camila Mendes) ont été arrêtés pour son meurtre, que la chérie de Jughead pourrait l'avoir tué et on a même soupçonné Bret d'avoir commis le crime. Mais on ne sait toujours pas avec certitude si Jug est bien en vie (ou pas).

Et si les flashforwards étaient faux ?

Sur le web, les fans ont déjà plusieurs théories autour du personnage incarné par Cole Sprouse et celle dont nous allons vous parler est de plus en plus populaire. Dans la série, Jughead est en train d'écrire un manuscrit pour un roman d'une série littéraire, les Baxter Brothers. Dans l'épisode 11 dispo depuis ce jeudi 30 janvier sur Netflix, les responsables du projet laissaient entendre que le jeune écrivain devait s'inspirer de son passé et de l'histoire du Black Wood pour écrire son roman.

Sur Reddit, plusieurs théories en une commencent à convaincre les internautes. La première ? Jughead aurait fait croire à sa mort afin de convaincre les éditeurs de le laisser décider de sa propre histoire. La deuxième est aussi assez intéressante et encore plus probable. Selon certains internautes, toutes les scènes de flashforwards ne seraient pas réelles mais extraites du livre écrit par Jughead. Il ne serait donc pas mort ! Une idée qui semble de plus en plus populaire sur Twitter :