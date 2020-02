Riverdale saison 4 : qui a tué (SPOILER) ? La possible réponse et un coming out dans l'épisode 14

Jughead est-il vraiment mort dans Riverdale ? C'est la question que se posent les fans depuis le début de la saison 4. Si on doute toujours de ce décès choc (plusieurs théories circulent pour expliquer ce qu'il se passerait vraiment), la série continue de distiller les révélations. Dans l'épisode 13, diffusé le 12 février aux Etats-Unis sur la CW, on a découvert ce qu'il s'est réellement passé le soir du meurtre supposé du personnage joué par Cole Sprouse. Betty (Lili Reinhart) semble être coupable mais a-t-elle vraiment tué son amoureux ?

Le responsable de la mort de Jughead vraiment dévoilé ?

Pas vraiment ! C'est en tout cas ce que laissait penser l'épisode 14 de la saison 4 de Riverdale. Ce nouvel inédit nous propulsait de nouveau le soir du feu, moment vu dans la toute dernière scène de la saison 3. Tout semblait accuser Betty mais cette dernière demandait l'aide de Charles (Wyatt Nash) pour l'aider à enquêter. En grand professionnel (non), il intervertissait la pierre pleine de sang par une autre pour éviter de faire accuser sa soeur et l'aidait à planter un micro à Stonewall Prep pour coincer Bret (Sean Depner) et Donna (Sarah Desjardins).

Charles a également permis à Betty de se souvenir de ce qu'il s'est passé lors de la mort de Jughead : elle a découvert que Donna l'avait droguée avec une poudre blanche. Une chose qui, selon Charles, prouverait que Betty ne pouvait pas être consciente pour tuer Jug. Au final, les ados décidaient d'organiser une grande battue pour "retrouver Jughead" et Archie (KJ Apa) menait FP (Skeet Ulrich) au corps de son fils. Il semble donc de plus en plus probable que Donna soit responsable du meurtre de Jughead.

Mary Andrews fait son coming out

Autre moment à retenir de cet épisode ? Le coming out de Mary (Molly Ringwald). Elle présentait à Archie sa nouvelle petite-amie, Brooke (Luvia Petersen), avec qui elle est en couple depuis quelques mois. Après cette révélation, Archie décidait de dire toute la vérité à sa mère au sujet de la mort de Jughead. Alors, cette fois, on y croit ?