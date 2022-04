Rihanna : son chéri ASAP Rocky arrêté (et déjà libéré) pour une fusillade

Ces derniers jours, Rihanna ne vit pas une grossesse super sereine. En fin de semaine dernière, un influenceur a assuré qu'elle se serait séparée d'ASAP Rocky après une infidélité avec une designer. Une chose que la maîtresse supposée a démenti publiquement quelques jours plus tard. Mais ce n'est pas tout. Après quelques jours passés à la Barbade en amoureux, le retour aux US de Riri et d'ASAP Rocky a été plus que compliqué.

ASAP Rocky arrêté à son retour aux Etats-Unis pour une fusillade

Comme l'a dévoilé la presse US, ASAP Rocky dont le vrai nom est Rakim Mayers a été arrêté à la descente de son avion ce mercredi 20 avril 2022 à l'aéroport de Los Angeles. La raison ? La star est suspectée d'avoir pris part à une fusillade survenue en novembre 2021. Selon la police, les faits auraient eu lieu le 6 novembre dernier. "Une dispute a eu lieu entre deux personnes qui se connaissaient. Cette dispute a dégénéré et le suspect a tiré sur la victime. La victime a eu une blessure mineure (...) Suite à cela, le suspect et deux personnes de sexe masculin ont fui l'endroit à pied" ont précisé les forces de l'ordre. ASAP Rocky est donc suspecté d'être lié à cette fusillade et son domicile a été perquisitionné suite à son arrestation, précise une source à Entertainment Tonight.

Libéré sous caution mais bientôt devant le tribunal

C'est quelques heures après son arrestation qu'ASAP Rocky a été libéré par la police. Le rappeur a quand même dû payer une caution de 550 000 dollars (soit plus de 503 000 euros). Mais cette affaire n'est pas terminée : soupçonné d'avoir participé à une agression à main armée, la star a rendez-vous au tribunal. Son audience est fixée au 17 août 2022, précise le tribunal de Los Angeles à ET. L'enquête poursuit évidemment son cours.

"Rihanna n'a pas besoin de drama"

Mais comment Rihanna qui attend son premier enfant vit-elle ce moment compliqué ? "Rihanna n'a pas besoin de drama en ce moment. Elle veut être sereine, relax et se concentre à 100% sur l'arrivée de son bébé, elle ne stresse pas" a précisé une source au site.