Rick & Morty : bientôt la fin de la série ? Les acteurs se confient

De retour depuis quelques semaines sur Adult Swim, la saison 4 de Rick & Morty ne sera pas la dernière de la série. Sarah Chalke - l'actrice qui prête sa voix à la mère de Morty, l'a récemment confié, malgré l'épidémie actuelle de Covid-19, l'équipe créative de la comédie prépare déjà l'écriture de la saison 5. Mais ensuite ? La série a-t-elle encore un avenir ?

Pas de fin avant longtemps ?

C'est la question que vient justement de poser Digital Spy aux comédiens Chris Parnell et Spencer Grammer qui prêtent respectivement leur voix à Jerry et Summer. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les deux n'imaginent pas de fin prochaine pour la série d'animation de Dan Harmon. "Au fil des années, je suis sûr qu'il y aura des scénaristes qui viendront et d'autres qui partiront, et que de nouvelles personnes apporteront de nouvelles idées" a confié Parnell, "Quand vous avez un univers d'installé comme celui de Rick et Morty, les possibilités sont réellement infinies".

Une vision partagée par Spencer Grammer, qui a de son côté ajouté, "Il y a toujours des idées qui circulent, des choses qu'ils n'ont pas toujours pu mettre en place dans d'autres séries [comme la scène des toilettes de Rick, ndlr]. Celle-ci peut se permettre des épisodes uniques et fous". D'autant plus qu'Adult Swim semble être la maison idéale pour une telle fiction, "On a de la chance de travailler avec Adult Swim. Ils offrent une réelle liberté aux créateurs". Pas de chance pour les aliens, tant mieux pour nous.

La qualité ? Une priorité

Dans tous les cas, une chose est sûre, peu importe le nombre de saisons encore en stock pour Rick & Morty, la qualité sera toujours présente à l'écran. Chris Parnell en est convaincu, les créateurs "portent la série avec de grandes ambitions". Là où des scénaristes peuvent se laisser avoir par un confort et une routine, le duo Dan Harmon et Justin Roiland ne serait pas du genre à se laisser aspirer par le succès, "Ils tiennent tellement à cette série. Ils ne veulent pas se contenter d'écrire un truc pour remplir la saison, comme d'un bouche-trou. Ils mettent énormément de temps et d'effort dans l'écriture".

Si vous vous demandiez pourquoi la saison 4 est plus courte que les précédentes, vous avez désormais la réponse.