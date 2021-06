Rick et Morty saison 5 : attention, les nouveaux épisodes ne seront pas diffusés sur Netflix !

Après de très longs mois d'attente, la saison 5 de Rick & Morty est enfin là. En effet, c'est ce lundi 21 juin 2021 que la diffusion des nouveaux épisodes a débuté sur Adult Swim aux USA et en simultanée sur la version française de la célèbre chaîne, disponible via Molotov, Free ou encore Bouygues chez nous. Et du côté de Netflix ? La réponse est... jamais.

Une diffusion réservée à Adult Swim

Là où la plateforme de streaming avait permis à la comédie de Dan Harmon et Justin Roiland de se faire connaître du grand public en attendant l'arrivée de Adult Swim France, et si la saison 4 avait été co-diffusée par les deux maisons, Netflix n'aura finalement pas les droits pour la suite de la série.

Dans une vidéo publiée sur Twitter (et repérée par Première), Adult Swim France s'est ainsi amusé à faire passer le message d'une drôle de façon. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, ASF a tout simplement repris les codes de la home-page de Netflix et utilisé ses deux personnages principaux pour annoncer que les épisodes inédits de Rick & Morty ne seront plus à attendre chez son concurrent à partir de cette année.

Une évolution importante qui a lancé une petite guerre amusante sur Twitter entre les deux sites.