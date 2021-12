QUIZ Kaiju n°8, Mashle, L'Attaque des Titans... As-tu bien suivi l'actu mangas/anime en 2021 ?

Tu penses avoir tout suivi de l'actu du monde des mangas et anime en 2021 ? Alors ce quiz est fait pour toi. On y revient sur l'énorme succès de ces oeuvres grâce au Pass Culture, la fin de L'Attaque des Titans ou encore l'incroyable lancement de Kaiju n°8, l'une des plus grosses nouveautés de ces dernières mois. Et attention, on ne triche pas au risque de se prendre une patate de la part de Saitama !