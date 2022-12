Qu'est-il arrivé à Jake Lloyd, le premier Anakin Skywalker, qui a disparu à cause de l'intimidation et des fans toxiques de Star Wars ?

La vie tragique de Jake Lloyd

Avant de prendre sa "retraite", Jake Lloyd donnait plus de soixante interviews par jour, en plus des apparitions dans des conventions et des festivals. C'était trop pour un enfant. En 2007, il obtient son diplôme et se prépare à aller à l'Université Columbia de Chicago, où il étudiera le cinéma et la psychologie. Cela n'a duré qu'un semestre avant qu'il ne soit diagnostiqué schizophrène et soit forcé d'arrêter ses études.

Les acteurs de Star Wars ont ensuite pris sa défense. Par exemple, Mark Hamill (Luke Skywalker) a déclaré: "Je suis toujours en colère contre la façon dont les fans et les critiques ont traité Jake Lloyd. Il n'avait que dix ans et il a fait ce que George a demandé et ce qu'on attendait de lui. Croyez-moi, je sais ce que c'est". En 2015, alors qu'il était déjà devenu un anonyme, Jake Lloyd a tenté d'agresser sa propre mère. À ce moment-là, il avait cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie et n'allait pas bien. Cette même année, il a cessé de faire des apparitions publiques.

Mais ce n'est pas tout : pour éviter d'être retrouvé et d'entendre des commentaires sur Star Wars, il a changé d'identité. Puis, toujours en 2015, Lloyd a fui la police après avoir grillé un feu rouge : il conduisait sans permis. Il a été accusé et jeté dans une prison de Caroline du Sud pendant dix mois avant d'être placé dans un service psychiatrique. Peu de temps après son départ, sa soeur Madison est décédée dans son sommeil, ce qui a fait empirer son état.

À ce jour, Jake est rentré chez ses parents qui s'occupent de lui. En plus de la schizophrénie, il souffre d'anosognosie, qui l'empêche d'admettre ce qui lui arrive. "C'est toujours une personne gentille et aimante, et nous espérons qu'il redeviendra comme il était : aussi amusant que jamais" a précisé un proche. Jake continuera à progresser avec l'amour et le soutien que vous lui témoignez" ont expliqué ses proches. Mais aujourd'hui encore, il reste traumatisé par les attaques des fans : Jake Lloyd refuse de voir le film.

