Poupée russe saison 2 : stop ou encore, faut-il suivre les nouvelles aventures de Nadia ?

Moins compliquée et alambiquée (mais aussi moins répétitive), la saison 2 de Poupée russe tient son pari de continuer l'histoire de Nadia sans nous lasser. Après une saison 1 réussie et close, on aurait pu penser qu'une suite était casse-gueule mais la série retombe sur ses pattes avec un nouveau twist tout aussi engageant. Avec cette nouvelle intrigue, le personnage de Nadia est encore plus exploré et on ne peut que valider cette idée. D'autant plus que, comme dans la saison 1, cette suite de Poupée russe repose sur les épaules de Natasha Lyonne, toujours aussi détonante et survoltée dans le rôle de Nadia. Encore plus que dans la saison 1, l'actrice est sur le devant de la scène et enchaîne les répliques cinglantes. Le regret de cette saison 2 est peut-être le personnage d'Alan, beaucoup plus en retrait est moins exploré malgré la performance de Charlie Barnett.

Une chose est sûre : on ne s'ennuie pas devant cette saison 2 de Poupée russe, composée de 7 épisodes d'environ 30mn. Assez pour nous offrir une histoire rythmée sans temps mort et pour explorer les traumas de son héroïne mais aussi répondre à quelques questions existentielles dans lesquelles on peut tous se retrouver.