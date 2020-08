Pokimane : touchée par un burn out, la streameuse fait une pause

La France est peut-être déconfinée depuis près de deux mois, mais c'est vite oublier que la situation n'est pas identique dans le reste du monde. Aux USA par exemple, où l'épidémie de Covid-19 est toujours aussi violente et mortelle et où l'espoir d'une amélioration semble lointain, les différents Etats qui composent ce pays imposent encore des confinements stricts aux habitants.

Pokimane souffre du confinement

Or, cette sensation de monde post-apocalyptique (frontières fermées, des centaines de milliers de morts, peur de la propagation d'un virus, une crise économique sans précédent....) où notre vie d'avant semble n'appartenir qu'au rêve et où le retour à la normale paraît n'être qu'un mirage aujourd'hui, est logiquement difficile à vivre pour de nombreuses personnes. Et Pokimane (Imane Anys, de son vrai nom), l'une des streameuses/YouTubeuses les plus populaires de la planète, vient de l'avouer, elle en fait partie.

Sur Twitter, la vidéaste de talent - actuellement coincée en Californie, a notamment confessé avoir de nombreuses difficultés à vivre cette période, "Depuis le début de la quarantaine, c'est difficile pour moi de trouver les mêmes joies et motivations pour créer du contenu. L'une des choses dont je rêve le plus actuellement, c'est de rendre visite à ma famille, voyager, aller à des conventions, vous rencontrer, mais ce sont également des choses impossibles."

Une pause nécessaire pour la streameuse

De fait, même si Pokimane ne laissait rien transparaître au travers de ses nombreux live, cette situation extraordinaire et surréaliste a progressivement commencé à jouer sur son mental, "Ça a fait naître une sorte de burn out chez moi", au point de l'obliger à prendre une décision aussi radicale qu'importante, "A cause de ça, j'ai décidé de prendre un mois de pause. Je sais que je suis très chanceuse de pouvoir travailler durant la pandémie, cependant, j'ai besoin de faire ce qui est le mieux pour ma santé mentale. Je n'ai pris aucun repos depuis que j'ai eu mon diplôme au lycée il y a 6 ans."

Un choix compréhensible et fort, qu'elle juge surtout nécessaire pour son propre avenir sur les plateformes. Selon elle, il lui est impossible de prendre le moindre plaisir à créer et elle ne veut pas souffrir en faisant semblant, "Je veux être heureuse et excitée à l'idée de vous créer du contenu, et j'ai hâte de pouvoir retrouver cet état d'esprit. En attendant, j'utilise ce message comme d'un rappel : prenez soin de vous. Déconnectez-vous des réseaux sociaux, sortez, trouvez un nouvel hobby, accrochez-vous."

En quelques heures, cette prise de parole a été massivement relayée et soutenue, notamment de la part de quelques créateurs importants qui semblent également partager son point de vue, que ce soit Call me Carson ou encore Valkyrae.