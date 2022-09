Plus belle la vie : vraiment la fin pour Emma et Baptiste ? Le couple pourrait finalement être sauvé

Est-ce vraiment la fin de l'histoire entre Baptiste et Emma ? Si l'on se fie à l'épisode de ce mercredi 7 septembre 2022, on peut malheureusement le croire. Alors que le personnage de Bryan Trésor a récemment quitté la mère de Matthis pour se mettre en couple avec Justine, il vient de faire la pire déclaration possible.

"Toi et moi, il ne faut plus qu'on ait de contact", a-t-il dans un premier temps balancé à Emma, avant d'expliquer ce choix, "C'est ma décision, j'ai envie de construire quelque chose de fort avec elle et si je continue à te voir, y aura toujours un obstacle." Difficile de faire plus clair et plus douloureux à entendre.

Emma prête à tout pour récupérer Baptiste

Pourtant, alors même que Plus belle la vie prendra fin très bientôt (le 18 novembre 2022) à la suite de son annulation, et que les scénaristes nous ont déjà prouvé par le passé qu'ils n'avaient aucun mal à briser des couples emblématiques (poke Samia et Boher), l'espoir d'une réconciliation entre les deux d'ici le dernier épisode de la série existe bel et bien. Et pour cause, si Emma a logiquement très mal pris cette annonce de Baptiste sur le moment, elle ne devrait pas pour autant se laisser abattre.

A en croire un extrait inédit de l'épisode 4615 qui sera diffusé le 12 septembre prochain sur France 3, l'héroïne pourrait en effet se battre afin de raviver la flamme et récupérer son ex. "Je vais essayer de faire rêver Baptiste, peut-on ainsi l'entendre confesser à Gabriel Riva, son ancien (?) beau-père. C'est une idée vague, j'ai pas encore tous les détails, mais oui."

Pour l'heure, il est donc difficile de savoir ce qu'elle prépare, ni si ce qu'elle qu'envisage sera efficace. Néanmoins, il est rassurant de voir que les scénaristes continuent d'écrire à ce sujet et n'ont toujours pas tourné la page. On croise les doigts !