Plus belle la vie : Théo a-t-il tué Coralie ? Jules Fabre laisse planer le doute

Ce vendredi 25 mars 2022, à l'occasion de l'épisode 4505 de Plus belle la vie, les scénaristes ont une nouvelle fois choqué les fans de la fiction quotidienne. Comme cela était annoncé depuis plusieurs semaines, après avoir déjà tué Samia (Fabienne Carat) et César (Grant Lawrens) en 2021, les auteurs ont cette fois-ci décidé de s'en prendre à Coralie (Coralie Audret).

Coralie tuée par Théo ?

Une mort aussi inattendue que choquante (son corps a été retrouvé dans la piscine de sa villa), qui pose désormais une question : qui est son meurtrier ? Pour l'heure, un seul nom ressort logiquement, celui de Théo qui était son compagnon depuis plusieurs années et qui est aujourd'hui en proie à la même maladie mentale que sa mère.

Alors, le frère d'Antoine est-il réellement responsable de ce meurtre ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Télé-Loisirs en interrogeant Jules Fabre, son interprète. Et malheureusement, ses propos ne sont pas très rassurants. Après avoir confié que son personnage était au plus mal suite à la découverte du corps de Coralie, "C'est un déchirement pour Théo. Il la voit là et tout s'effondre" - ce qui peut laisser entendre qu'il est donc innocent, le comédien a finalement confessé que sa bipolarité était capable de lui cacher des choses plus graves, "Il n'a plus de souvenirs, il ne sait plus où il en est (...) Il ne sait pas si c'est lui qui l'a tuée. Il ne sait plus comment il s'appelle".

Théo va se dénoncer à la police, mais...

Aussi, tandis que son état laisse clairement planer le doute sur sa responsabilité dans ce décès, Théo va faire le choix... de se dénoncer avant toute forme d'enquête. Au regard des premiers extraits inédits dévoilés par France Télévisions, le jeune homme - détruit par la disparition de son amour, va effectivement avouer le meurtre de Coralie à la suite d'un interrogatoire musclé avec Boher (voir ici). Fin de l'histoire ? On vous rassure, on en est loin.

Si l'on se fie à un autre extrait tiré de l'épisode 4511 (diffusé le 4 avril), ses confessions ne devraient pas convaincre Franck, ni Céline (son avocate) qui devrait donc tout faire pour l'aider. Dans la vidéo (disponible ici) Céline révèle notamment, "C'est pour ça que la police doit trouver une autre piste. (...) Ils chercheront pas plus loin après les aveux de Théo ? Si, je les y obligerai". Autant dire que cette histoire est loin d'être terminée et devrait nous offrir encore quelques rebondissements.

D'ici là, Jules Fabre l'a révélé, son personnage apparaîtra plus brisé que jamais ces prochaines semaines : "Il va tomber dans sa phase dépressive. (...) C'est une tristesse infinie entre la perte de sa compagne et la descente de son euphorie. Il va devoir prendre du temps pour remonter la pente."

Encore une preuve que la série porte terriblement mal son titre...