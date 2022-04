Plus belle la vie : Théo a-t-il quitté la série ? Jules Fabre se confie sur l'avenir de son personnage

Théo à l'hôpital après la mort de Coralie

Qui a tué Coralie ? On connait désormais la vérité sur ce terrible meurtre qui a traumatisé les fans et les habitants du Mistral de Plus belle la vie en ce printemps. Alors que Théo - son compagnon depuis plusieurs années, était le principal suspect dans cette affaire du fait sa bipolarité naissante et ses dettes de jeu, Franck et Jean-Paul ont finalement découvert une nouvelle piste qui a mené aux jumeaux Alexandre et Jérémy Soubeyrand.

De quoi permettre au fils de Delphine d'être libéré de prison et innocenté, même si le héros est malheureusement encore loin de connaître sa happy ending. Comme on a pu le découvrir dans l'épisode du mercredi 13 avril 2022, le frère d'Antoine - incertain d'être capable de gérer sa maladie aujourd'hui et encore sous le choc de la mort de Coralie, a pris la décision de rester en hôpital psychiatrique avec l'espoir d'en ressortir plus fort.

Jules Fabre quitte-t-il la Plus belle la vie ?

Quelques années après les départs de son frère et de son père Clément - dont les absences se sont cruellement fait ressentir dans cette intrigue, faut-il y avoir le signe que Théo va définitivement quitter la série à son tour ? La réponse est... non. Interrogé par Télé 2 semaines sur l'avenir de son personnage, Jules Fabre a balayé d'un revers de main l'idée que son histoire à Marseille était terminée.

"Je n'ai pas imaginé que c'était la fin de mon personnage, juste que c'était une fin d'intrigue", a-t-il dans un premier temps révélé, avant de préciser que même si aucun plan n'était encore prévu, aucune porte n'était fermée, "Mon personnage est amené à revenir mais je ne sais pas dans quelles conditions. Les auteurs ne font pas revenir un personnage dans une arche pour le laisser ensuite de côté."

De fait, Jules Fabre l'a sous-entendu, ce ne serait qu'une question de temps avant que Théo ne revienne au Mistral pour vivre de nouvelles choses et, peut-être, se réconcilier avec son père, "La logique serait qu'il se soigne puis qu'il se réintègre dans la société." Après tout, il l'a rappelé, "Théo est en train de remonter doucement la pente".

Reste néanmoins à espérer que ce retour s'officialisera avant la possible annulation de Plus belle la vie par France..