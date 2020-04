Plus belle la vie : Pavel bientôt mort ? Andrès va se sacrifier pour sauver Thomas

Nouveau drame à venir au Mistral. Et pour une fois, il ne devrait pas briser le coeur de beaucoup de téléspectateurs. La raison ? C'est Pavel qui aura le rôle de la victime. A en croire les informations de pblv-plusbellelavie, les scénaristes de Plus belle la vie profiteront de l'épisode du 6 avril pour... lui faire prendre une balle dans le corps.

Pavel devient gentil

Toutefois, n'allez pas imaginer que le personnage de Laurent Hennequin sera la cible d'une vengeance d'un ancien partenaire ou d'une ancienne victime. Non, le compagnon de Luna va jouer au héros. Celui que l'on pensait incapable d'avoir un coeur va effectivement sauver la vie d'un personnage culte de la fiction quotidienne : Thomas.

Lors de l'épisode en question, le patron du Mistral va se mettre à dos un client. Peu content de ce traitement, celui-ci va alors revenir quelques heures plus tard et réclamer des excuses en... pointant un fusil sur lui. Une situation qui va logiquement faire monter la tension d'un cran dans le bar et obliger Andrès à réagir.

Andrès se sacrifie pour sauver Thomas

Ainsi, il tentera dans un premier temps d'amadouer le client, "Baissez cette arme. On va discuter. Je suis sûr que vous voulez blesser personne", et de convaincre Thomas de s'excuser, "Je suis sûr qu'il va vous les faire ses excuses, n'est-ce pas ?", avant finalement de se jeter sur lui afin de le désarmer. Or, comme le précise le site, "Un coup part et c'est Andrès qui se le prend... Il s'écroule devant tout le monde. Luna hurle".

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si Andrès va mourir. Néanmoins, une chose est déjà certaine à travers cette séquence, les auteurs vont tenter par tous les moyens de jouer avec nos sentiments pour nous faire apprécier le personnage malgré ses terribles actes. De quoi comprendre qu'il est bien parti pour rester encore un moment dans l'histoire ? A suivre...