Plus belle la vie : Andrès "prêt à tout pour Luna", bientôt... le mariage ?

Ce n'est désormais plus un secret, c'est Andrès qui se cache derrière le pseudo de Pavel dans Plus belle la vie. Une révélation qui a logiquement choqué Luna, sa compagne, mais qui est loin de mettre fin à cette histoire sur France 3. C'est en effet ce que vient de promettre Laurent Hennequin - l'interprète du grand méchant, à l'occasion d'une interview accordée au site officiel.

Encore un espoir pour Luna et Andrès ?

A la question, "La relation Luna/Pavel peut-elle survivre ?", Laurent Hennequin a dans un premier temps confié, "Mon personnage va tout faire pour. Et il va tellement tout faire pour, que ça peut le mettre en danger et la mettre en danger."

Puis, dans un second temps, l'acteur a précisé avec joie que tout n'a pas encore été raconté au sujet de ce couple, "Il y a encore énormément de choses [à dire]. On est loin loin loin de la fin des intrigues, de la fin du suspense et de tout ce qui peut arriver. Et oui, il va tout faire parce qu'il est fou amoureux de cette femme et il est prêt à tout pour elle."

Bientôt le mariage ?

Comme quoi ? Laurent Hennequin n'a évidemment rien dévoilé à ce sujet, mais il a tout de même laissé entendre un futur utopiste très intrigant. Interrogé sur les conseils qu'il pourrait donner à Andrès, le comédien a tout simplement déclaré, "Il a pu changer beaucoup de vies, il s'est appelé Andrès, Andreï, Pavel... Je serais lui je prendrais encore un autre nom et on repartirait sur un bon pied. Et pourquoi pas... Andrès Torres".

Oui, Torres comme dans Luna Torres. Bientôt un mariage ? On n'y croit pas vraiment, mais Plus belle la vie nous a déjà offert des trucs encore plus improbables par le passé...