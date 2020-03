Plus belle la vie : Luna prête à fuir avec Andrès ? Premières révélations surprenantes

Après des mois de suspense et de théories, on sait enfin qui se cache derrière le pseudo de Pavel dans Plus belle la vie. Et à la surprise générale, il s'agit d'Andrès, le nouveau compagnon de Luna. Une révélation qui a bien évidemment choqué la Mistralienne, mais qui ne signifie pas pour autant la fin de leur histoire.

Luna prête à protéger Andrès ?

Interrogée sur l'avenir du couple par Télé-Loisirs, Anne Décis - l'interprète de Luna, a étonnamment confessé, "Ce qui va être intéressant maintenant c'est de savoir ce que Luna va faire : est-ce que l'amour suffit à tout ; est-ce que l'amour peut tout justifier ; est-ce que l'amour permet de passer outre la morale..."

Oui, alors que l'on pouvait logiquement l'imaginer s'éloigner du criminel qui hante le Mistral depuis de longues semaines, la comédienne a finalement admis que la situation "va être beaucoup plus complexe que ça en a l'air". Peut-on alors s'attendre à voir Luna fuir avec Andrès ? Ce n'est pas impossible.

"On n'est pas au bout des surprises"

De son côté, et de façon plus étrange, Laurent Hennequin s'est en effet montré encore plus positif pour la suite de l'histoire. S'il a dans un premier temps confessé, "Avec Luna, dont il est éperdument amoureux, Andrès vit des moments volés car il sait très bien qu'il ne peut pas y avoir une fin heureuse", il a également assuré, "On n'est pas au bout des surprises".

Bien évidemment, il n'a rien révélé à ce sujet, mais le comédien - qui est le premier à penser que "par amour, on peut faire énormément de choses", a néanmoins promis que les scénaristes avaient encore quelques idées en stock pour jouer avec notre coeur, "Ce type-là n'est pas devenu comme ça par hasard. Me détester du jour au lendemain ne va pas être aussi simple que ça".