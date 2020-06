Plus belle la vie : Luna et Andrès (Pavel), bientôt la rupture ? On a la réponse

Bientôt la fin pour Luna et Andrès ?

L'amour est-il plus fort que la raison ? C'est la question que l'on pouvait se poser en ce début d'année en découvrant l'une des intrigues de Plus belle la vie. En effet, alors qu'Andrès venait de révéler à Luna qu'il était en réalité Pavel - le terrible mafieux du Mistral, cette dernière semblait prête à ne pas lui en tenir rigueur et à vivre une véritable histoire à ses côtés.

Cependant, étant donné que le monde d'après ressemble énormément au monde d'avant et que Plus belle vie sans drame ne serait pas vraiment Plus belle la vie, il était à parier qu'une happy ending n'allait pas être possible pour le couple. Et c'est ce que vient malheureusement de confirmer le site pblv-plusbellelavie.

Rupture brutale pour le couple

Selon ses informations, les prochains épisodes inédits à venir sur France 3 mettront donc en scène une rupture brutale malgré l'amour qui lie les deux personnages. Pourquoi ? "Mirta va venir voir Andrès pour lui ordonner de ne plus jamais avoir aucun contact avec Luna". Or, se sachant toxique pour le développement de l'héroïne et sous la menace de la justice, il va tristement accepter, ce qui ne sera pas très joli à voir.

"Il va tout faire pour montrer son visage le plus terrible à la patronne du Celeste pour qu'elle soit contrainte de tirer un trait définitif sur lui. Luna va être convaincue et va déprimer..." avance ainsi le site. Entre ça et la promesse d'une autre mauvaise nouvelle pour Boher, la série n'a même pas encore repris que les vendeurs de mouchoirs se frottent déjà les mains.