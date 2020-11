Plus belle la vie : les adieux émouvants de Jocelyn à Yolande dévoilés dans un extrait inédit

On l'a récemment appris, c'est un nouveau drame qui s'apprête à frapper les personnages du Mistral de Plus belle la vie. Dans quelques jours, lassé de se voir voler sa liberté et son libre arbitre par la maladie d'Alzheimer qui le hante depuis plusieurs années maintenant, Jocelyn va prendre la décision de se suicider.

L'ultime message de Jocelyn à Yolande

Un choix qui sera difficile à accepter pour Babeth, sa fille, mais également pour Yolande, sa femme, qui espérait pouvoir partir avec lui. Toutefois, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4150 qui sera diffusé le 13 novembre prochain sur France 3, Jocelyn réservera à cette dernière une ultime surprise. Afin d'aider la femme de sa vie à faire son deuil et ne pas lui en vouloir d'être parti sans elle, il prendra en effet le soin de lui enregistrer une émouvante vidéo.

"Bonjour ma fleur de Lotus, t'inquiète pas pour moi, je suis bien arrivé. Fallait que je parte en éclaireur, tu comprends. C'est pas encore le moment pour toi de t'envoler ma colombe. Quand tu me retrouveras, on mettra le zouk au Paradis, on fera la révolution. A moins que l'on se réincarne en coléoptère ou en poussière d'étoiles. Dans tous les cas, on se retrouvera, je te le promets."

Malheureusement pour Jocelyn, cette belle attention ne devrait pas avoir l'effet escompté. D'après la vidéo, Yolande risque de mettre beaucoup de temps à lui pardonner ce départ précipité...