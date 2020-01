Plus belle la vie : Léa François (Barbara) prête à arrêter de jouer dans la série pour sa fille ?

Léa François prête à faire une pause dans sa carrière ?

Il y a quelques semaines, Léa François donnait naissance à Louison, son premier enfant. Un véritable bouleversement dans la vie de la comédienne, qui semble désormais plus heureuse et épanouie que jamais. Sur son compte Instagram, la jeune maman n'hésite d'ailleurs pas à partager ses jolis instants passés en compagnie de sa fille.

Ainsi, tandis que l'interprète de Barbara dans Plus belle la vie retrouvera bientôt les plateaux de la série de France 3, il n'est pas idiot de s'interroger sur la possibilité de la voir conclure l'arc narratif de son héroïne avant de faire une nouvelle fois ses bagages pour s'occuper plus longuement de son enfant. Une situation privilégiée par l'actrice ? A priori, la réponse est non.

La comédienne est déjà bien organisée

Dans une interview à Télé-Star, Léa François a confié avoir déjà pensé à tout pour gérer au mieux ces deux vies : "Au début ma fille viendra avec moi à Marseille et son papa sera là aussi le premier mois et demi. Et ensuite, elle ira chez une nounou et je ferai sûrement plus d'allers-retours Paris-Marseille."

Mieux, elle l'a ensuite avoué à Télé-Loisirs - dans des propos repris par Purepeople, sa maternité pourrait bien lui donner envie de rester encore plus longtemps à Marseille : "Je suis assez confiante, parce que j'aime ma fille, j'adore mon métier et je suis persuadée que l'on peut tout combiner. Jusqu'à présent quand je séjournais à Marseille, je vivais davantage à l'hôtel, mais je pense désormais prendre une pied-à-terre. Avec un bébé ce sera plus simple."

Des propos qui devraient soulager les scénaristes et les fans : Barbara est loin d'avoir vécu sa dernière aventure au Mistral.