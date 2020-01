Plus belle la vie : France 3 fait un très beau cadeau aux fans

Les scénaristes de Plus belle la vie sont peut-être des sadiques quand il s'agit d'écrire les nouvelles intrigues des personnages du Mistral, mais les créateurs de la série quotidienne de France 3 sont nettement plus généreux avec les téléspectateurs. Comme le révèle pblv-plusbellelavie, c'est un cadeau très intéressant qui vient d'être proposé aux fans.

La durée du replay augmente

Afin de lutter contre le téléchargement (oui, Plus belle la vie est l'une des séries les plus piratées en France) et se démarquer de la concurrence, France 3 et les producteurs de la fiction ont ainsi décidé d'augmenter le délai accordé au replay des épisodes.

Jusqu'à présent, il était uniquement possible de regarder un épisode pendant 7 jours après sa diffusion. Autrement dit, on ne pouvait en rattraper que 5 durant la semaine. Pas top dans le cas de vacances prolongées l'été ou de problèmes de TV/Internet interminables. Désormais, cette durée de replay est étendue à... 30 jours ! Par conséquent, les fans les plus à la bourre pourront découvrir jusqu'à 20 épisodes afin de se remettre à jour.

Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs et une stratégie intéressante de la part de France 3. En misant sur le replay, la chaîne se met moins de pression avec les audiences et pourrait s'attirer un autre public, moins enclin à suivre la série en direct à la télé.