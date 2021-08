Plus belle la vie : Fanny, la nouvelle Mélanie ? Prudence Leroy réagit aux comparaisons

On ne sait pas encore si Mélanie (Laetitia Milot) reviendra un jour dans Plus belle la vie sur France 3, mais son absence semble avoir été comblée grâce à... Fanny. Cette nouvelle héroïne ressemble en effet à l'ex-Mistralienne et cette comparaison ne semble pas déranger Prudence Leroy, son interprète.