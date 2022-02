Plus belle la vie : Fabienne Carat (Samia) dévoile son incroyable salaire sur la série

Malgré son attachement toujours réel à la série, Fabienne Carat a récemment confirmé que son départ de Plus belle la vie en novembre 2020 avait été guidé par un besoin vital pour elle à l'époque. Interrogée à ce sujet par Jordan Deluxe, l'interprète de Samia a confessé qu'elle se sentait comme prisonnière et qu'elle se devait de partir pour souffler.

"Le jour où ça m'a pris, c'était très très fort. C'était presque du genre, 'si je ne pars pas, je meurs'", a-t-elle notamment admis. Plus loin, elle est même allée jusqu'à ajouter, "C'était une question de vie ou de mort. Je pense que je serais tombée malade si je n'avais pas arrêté".

Fabienne Carat dévoile son salaire sur Plus belle la vie

Un simple caprice ? Pas du tout. La comédienne vient au contraire de l'annoncer, son départ de la fiction quotidienne de France 3 s'est accompagné d'un énorme sacrifice financier de sa part. Et pour cause, si l'on en croit ses propos, elle était extrêmement bien payée sur le tournage de Plus belle la vie.

Si elle a dans un premier temps confessé que le salaire journalier n'était pas important pour un tel métier, "une quotidienne, on tourne beaucoup plus, il y a beaucoup plus de texte et donc les cachets sont plus petit, c'est normal", elle a néanmoins rappelé que le format de la série lui avait permis de donner le sourire à son banquier à la fin de chaque mois. Fabienne Carat l'a en effet avoué à demi-mots, il ne lui était pas impossible de toucher parfois près de 15 000€ (brut) par mois, "Ça dépend du nombre de jours. Quand tu tournes 20 jours par mois, tu dois y arriver..."

Un rythme de travail totalement fou

Un salaire de rêve pour un job de rêve ? Oui, mais attention. La comédienne a tenu à le préciser, ce genre de salaire n'est jamais sans conséquence. Après avoir rappelé, "vraiment, c'est exceptionnel", Fabienne Carat n'a pas hésité à dévoiler l'envers du décor intense qui accompagne un tel chèque pour les stars de la série, "Ce sont les périodes où tu ne vis plus. C'est quand t'es en intrigue A et c'est les mois, où tu ne respires pas".

A titre d'exemple, quand Samia était en tête d'affiche d'une histoire sur France 3, elle pouvait ne dormir que "trois à quatre heures par jour" afin de pouvoir enchaîner les tournages. Un rythme fou qu'elle a réussi à tenir pendant 15 ans mais qui a finalement été la cause de son départ.