Plus belle la vie : et si Stéphane Henon (Boher) quittait aussi la série ? Le comédien se confie

Après 15 années à les voir se tourner autour et vivre des choses ensemble à l'écran, il apparaissait difficile d'imaginer Jean-Paul Boher sans Samia dans Plus belle la vie. Pourtant, c'est bien la nouvelle réalité à laquelle sont désormais confrontés les fans suite au récent départ de Fabienne Carat. Et comme l'a confié Stéphane Henon, il n'a de son côté aucunement l'intention de suivre le même chemin.

Stéphane Henon sur le départ ?

Alors que son personnage se rapproche désormais de Léa Nebout plutôt que de tout plaquer pour courir après Samia hors-caméras, l'interprète de Boher a confessé à des fans - lors d'une session de questions/réponses organisée par Télé-Loisirs, qu'il était bien parti pour rester encore longtemps au Mistral, "Pour vous rassurer, [un départ] ce n'est pas d'actualité. Je suis très heureux où je suis. Après, je peux aller à droite ou à gauche, mais quitter comme ça Plus belle la vie, non."

Le comédien l'a d'ailleurs précisé, cette possibilité de changer d'air est encore très loin de lui traverser l'esprit aujourd'hui, "Mon personnage me plait, je m'amuse. Tant que je m'amuse, je continuerais."

L'autre métier qui fait rêver le comédien

Néanmoins, il ne l'a pas caché, il est incapable de promettre qu'il sera toujours là. Après avoir vu de nombreux collègues s'en aller, il sait que tout peut aller très vite avec cette série : "Le jour où je ne m'amuse plus, où cela devient contraignant, je ne ferais pas ce métier pour l'argent, c'est sûr ! Toute façon, pour faire de l'argent, j'aurais fait autre chose. Je n'aurais pas fait ce métier là". Mais vous l'aurez tout de même compris, on en est encore loin.

Enfin, pour ceux qui s'interrogeraient déjà sur ce que pourrait faire Stéphane Henon en-dehors de Plus belle la vie, il n'a pas hésité à révéler l'autre passion qui le démange de plus en plus, "J'aimerais réaliser. J'essaye de monter des trucs. J'ai fait un court métrage que vous pouvez voir sur son mon compte Instagram, qui a eu beaucoup de prix. J'aimerais faire un long métrage et passer derrière la caméra. Cela va venir. Je laisse le temps".