Plus belle la vie : Estelle et Francesco, mariage annulé à la rentrée à cause du coronavirus ?

Sauf dans le cas de l'arrivée d'une seconde vague de l'épidémie de Covid-19 en France, le tournage de Plus belle la vie devrait reprendre le 26 mai prochain, soit plus de deux mois après sa mise en pause forcée. Et comme l'a confié Elodie Varlet - l'interprète d'Estelle, elle attend ça avec une grande impatience, "J'ai hâte de retrouver les tournages et toute l'équipe ! Nous sommes très soudés !"

Pas de mariage à la rentrée

Par ailleurs, interrogée par Télé Poche sur l'avenir de son personnage au Mistral, la comédienne a tenu à prévenir les fans : l'histoire entre Estelle et Francesco n'a pas beaucoup évolué durant le confinement. Ainsi, malgré la demande en mariage de Francesco avant l'arrêt du tournage, n'espérez pas voir le couple se passer la bague au doigt au retour de la série sur France 3.

"Le mariage ? Il n'est pas prévu tout de suite... Estelle et Francesco ont pris cet engagement mais ils prennent leur temps. Les auteurs souhaitent tester leur couple sur la durée" a-t-elle ainsi rappelé, avant de préciser, "Leur mariage sera un aboutissement."

Surtout, à une époque où le monde ne tourne plus tout à fait rond à cause de ce virus et de ce qu'il implique dans notre nouvelle façon de vivre, une telle cérémonie n'aurait aucun sens alors même que la production doit faire face à de nouvelles règles de sécurité, "Avec les mesures sanitaires, la cérémonie serait compliquée à tourner". Pour rappel, les acteurs ne pourront pas tourner sans masque pendant plus de 15 minutes, seront obligés de se maquiller tout seul et l'équipe technique devra respecter la distanciation sociale (entre autres choses).