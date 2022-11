Plus belle la vie : ce beau cadeau offert aux fans avant la fin de la série

Une page se tourne pour France 3 et pour des milliers de fans. Alors que Plus belle la vie a fêté ses 18 ans en août dernier, la série culte va se terminer. La décision a été confirmée en mai 2022 et depuis, les téléspectateurs se préparent donc à faire leurs adieux aux personnages du Mistral. On sait déjà qu'on aura droit à de nombreux mariages pour la fin, prévue pour le 18 novembre en prime. Si certains ont toujours du mal à réaliser, le tournage est bien terminé... mais vous allez pouvoir vous immerger dans l'ambiance de la série très bientôt !

Les studios de Plus belle la vie ouverts au public

C'est désormais officiel : les plateaux de tournage de Plus belle la vie vont ouvrir leurs portes au public ! Et ce sera pour une durée limitée : du 9 novembre au 3 décembre (la date du 26 novembre avait d'abord été fixée avant que d'autres dates soient ajoutées). De quoi marquer le coup pour la fin de la série ! Encore mieux, les visites seront gratuites et commentée et animée par les techniciens qui ont travaillé pour certains durant des années sur la série. Les visites auront lieu trois jours par semaine (les mercredis, vendredis et samedi), entre 9h30 et 17h30, avec un maximum de 320 personnes par jour, réparties en groupes.

Les places se sont évidemment envolées très rapidement. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, certains créneaux sont encore disponibles. Alors rendez-vous sur MyWeeZevent pour réserver votre visite où vous pourrez voir le commissariat ou encore la place du Mistral.