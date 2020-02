Plus belle la vie : bientôt un bébé pour Coralie et Théo ? Les acteurs sont prêts !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le couple Coralie / Théo se stabilise dans Plus belle la vie et peut sérieusement songer à l'avenir. Mariage ? Bébé ? Tout est possible si l'on en croit les propos de Coralie Audret et Jules Fabre.