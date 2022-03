Plus belle la vie annulée mais sauvée par TF1 ? Les scénarios possibles en attendant la décision

Le 17 février 2022, Le Figaro faisait trembler tous les fans du Mistral en annonçant la fin prochaine de Plus belle la vie. A l'antenne depuis le 30 août 2004, la série est victime d'une chute des audiences depuis un moment déjà et ne rassemble plus en moyenne "que" 2,6 millions de téléspectateurs contre environ 7 millions en 2008, précise Le Parisien. La série coûtant plus de 30 millions d'euros par an, ces audiences ne sont pas suffisantes pour continuer dans l'étant. "C'est plié (...) Les audiences ne sont plus à la hauteur. Sous les 3 millions, ce n'est pas tenable. C'est un programme très cher." a confié un "ancien pillier" de la série au Parisien.

Selon le journal, c'est à la fin du mois de mars que France Télévisions devrait décider du sort de PBLV, dont le contrat prend fin le 31 décembre 2022. Des négociations sont en cours, précise le journal, mais elles seraient assez compliquées. En attendant de découvrir le destin de la série avec certitude, plusieurs scénarios sont possibles.

La série sauvée par... le groupe TF1

C'est une possibilité déjà évoquée et encore d'actualité : en cas d'arrêt de Plus belle la vie sur France 3, une chaîne du groupe TF1 pourrait récupérer la production. Plus belle la vie est en fait produite par Newen, une filiale de TF1. Le Parisien précise donc que le groupe pourrait récupérer la série "peut-être sous une autre forme, pourquoi pas une déclinaison hebdomadaire". Une chose qui n'est pas encore faite puisque les coûts de production restent élevés et rien ne dit que la série attire toujours autant - voire plus - sur une autre chaîne et dans un autre format.

Un jeu pour remplacer PBLV

En cas d'annulation et de fin de Plus belle la vie, France 3 aurait déjà quelques idées pour la suite. Notamment de remplacer la série par un jeu, précise le journal. "On nous a demandé de regarder ce qui se faisait sur le marché en la matière" confirme un cadre du service public au Parisien.

Pour l'instant, les tournages de PBLV se poursuivent et deux primes sont en préparation. Si le contrat n'est pas renouvelé, les tournages devraient avoir lieu jusqu'en novembre 2022.