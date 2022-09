Plainte, memes et parodies... Avec son clip homophobe, le rappeur Tovaritch n'a fait rire personne et s'est mis tout le monde à dos

Et ils ont aussi souligné que niveau vidéo, son clip est quand même très axé sur des mecs torses nus et musclés, façon films pornos gays : "Y'a pas plus GAY comme clip MDR", "Camarade Tovaritch reprenant tous les codes du porno gay nous dit que c'est pas l'marais", "#tovaritch défonce les gays dans un clip où il n'y a pas une seule femme et dans lequel il passe 4 min à se frotter et à prendre des mecs en sueur dans ses bras. Cherchez l'erreur", "Tovaritch : si les gays t'obsèdent plus que les filles, il serait temps de sortir du placard", "Il est tellement gay friendly ce clip. On dirait une convention de fans des Village People", "T'aimes pas les gay mais tu te fais caresser les pecs par tes potes...".

>> Jacquemus cyberharcelé avec des coms homophobes, il répond : "Mes sacs n'ont pas besoin de vous" <<

Le compte Twitter @lecoindeslgbt a aussi reposté "la réaction de Tovaritch quand on lui fait remarquer que son nouveau clip est homophobe et misogyne" : "Chacun enc*le qui il veut", avec un émoji mort de rire et un émoji le pouce levé. "Quand Tovaritch fera sa vidéo en train de sangloter pour ne pas être déprogrammé, en affirmant qu'il n'est pas du tout homophobe, on pourra aussi lui sortir cette story où il nous traite de 'LGPD'" est-il précisé.