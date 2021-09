Phénomène Raven : Raven lesbienne dans le spin-off ? Pourquoi ça n'arrivera pas

Après avoir incarné la géniale Raven Baxter de 2003 à 2007 dans la série Phénomène Raven, Raven-Symoné a retrouvé son cultissime personnage en 2017 dans Raven's Home, un spin-off, diffusé sur Disney Channel, qui raconte la nouvelle vie de son héroïne, désormais maman de jumeaux et divorcée de Devon. Et tandis qu'une saison 5 est actuellement en production, la comédienne vient d'être interrogée sur la sexualité de son héroïne.

Raven bientôt lesbienne ?

A l'occasion d'une interview avec Pride, Raven-Symoné - mariée depuis 2020 à sa compagne Miranda Maday, n'a en effet pas échappé à une question sur la possibilité de voir Raven prochainement s'identifier en tant que lesbienne dans ce reboot afin de coller à sa propre orientation sexuelle.

"Vous savez quoi ? Il y a eu des discussions à ce sujet avant que la série ne débute. On m'a demandé, 'Veux-tu que Raven Baxter soit une lesbienne ?" a étonnement confessé l'actrice, alors que la chaîne n'est pas la plus ouverte à ce sujet, même s'il elle n'y est pas fermée (poke Andi Mack). Or, la star l'a précisé, elle a immédiatement refusé la proposition, "J'ai répondu non, non".

L'actrice opposée à un tel changement

La raison d'un telle décision ? "Je n'ai pas refusé parce que je ne suis pas fière de ce que je suis ou que je ne veux pas représenter la communauté LGBTQ+, en aucun cas, a tenu à assurer l'actrice dans un premier temps. Néanmoins, selon elle, cette évolution n'aurait tout simplement pas collé à son personnage, "Mais c'est simplement que Raven Baxter est Raven Baxter. Il n'y avait, à mon sens, aucune raison de changer l'humain qu'elle est simplement pour coller à son interprète".

Là où il n'est pas rare de voir des comédiens hétéros incarner des personnages gays au cinéma ou dans les séries, la comédienne a révélé que l'inverse lui était également plaisant à jouer, "Raven Baxter est un personnage que je suis fière de jouer, même si elle est hétéro, cisgenre. Ca ne me dérange pas. Laissons-la avoir son moment."