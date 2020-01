Pharrell Williams et Chad Hugo de retour : le duo The Neptunes a plusieurs projets

The Neptunes de retour

Les mythiques The Neptunes sont officiellement de retour dans la chanson. Le duo, composé de Pharrell Williams et de Chad Hugo a même travaillé sur différents projets musicaux. Alors que l'interprète du tube Happy est aussi un designer respecté dans la mode, qui avait d'ailleurs sorti une collab Pharrell Williams x Chanel en 2019, il aurait repris les chemins des studios d'enregistrement avec son acolyte.

C'est Chad Hugo lui-même qui a affirmé à Clash qu'il était "focalisé sur The Neptunes" cette année. "Nous faisons deux ou trois trucs" a-t-il détaillé, "Il y a une bande-son d'un jeu vidéo en préparation en ce moment dont je ne peux pas parler...". En dehors de la musique d'un jeu vidéo (on ne sait pas encore lequel), le groupe a bossé avec de nombreux grands noms du rap et de la pop, certainement en vue de featurings de ouf.

Pharrell Williams et Chad Hugo préparent plusieurs featurings

Chad Hugo a ainsi révélé que lui et Pharrell Williams ont notamment vu Lil Nas X, Jay Z, Miley Cyrus ou encore Dua Lipa pour enregistrer des sons en studio : "Nous venons aussi de travailler avec Miley Cyrus, Jay Z, Blink-182, Lil Uzi Vert, Brandy, Ray J, Snoh Aalegra, G-Eazy, etc", et il y a aussi "quelques morceaux" avec Dua Lipa.

La dernière collaboration de The Neptunes date de 2018. C'est avec Justin Timberlake sur le titre Man of the Woods. Et les deux artistes ont de nouveau collaboré avec le mari de Jessica Biel : "Il était en studio avec nous l'autre jour, nous travaillons sur quelque chose pour lui. Avec un peu de chance, nous pourrons trouver d'autres sons".