Peur sur le lac : une suite en préparation ? Julie de Bona répond

Après Mathias (Pierre Perrier) et Mathilde (Lola Dewaere), le virus, du style Ebola, fera-t-il d'autres victimes dans Peur sur le lac ? On espère que non, mais comme l'a dit Sylvie Testud à Allociné, "tous les personnages peuvent potentiellement mourir". Pas très rassurant... En tout cas, le coupable qui a propagé ce virus sera sans aucun doute arrêté et les habitants d'Annecy pourront enfin avoir un peu de répit. Malheureusement, il y aura beaucoup de dégâts à réparer. On espère quand même un happy ending pour Liste Stocker, son compagnon Clovis Bouvier (Lannick Gautry) et les autres.

"S'ils le font, il faudra que ce soit une nouvelle idée"

En attendant, les téléspectateurs sont curieux de savoir si TF1 a prévu de donner une "suite" à Peur sur le lac, mais aussi à Le Mystère du lac et à Le Tueur du lac : "Franchement, je n'en sais rien, on ne nous en a pas parlé en tout cas", avoue Julie de Bona (Lise Stocker) dans une interview accordée à Allociné avant d'ajouter : "S'ils le font il faudra que ce soit une nouvelle idée, une nouvelle expérience de vie pour ces personnages. Il ne faut pas faire de "suite" à cette série."

L'actrice précise : "Il faut qu'à chaque fois ça devienne un événement à part. Il faut trouver quelque chose de fort à raconter. Je ne suis pas fermée à l'idée de poursuivre dans la peau de Lise. Si l'aventure est intéressante et qu'on arrive à proposer quelque chose de dingue, alors oui, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de retomber dans du policier classique. On a mis la barre trop haut là (rires)."