Pékin Express 2022 : Etienne évoque un "côté faux-cul" de l'émission

Ça y est Pékin Express 2022 (ou Pékin Express : sur la route de l'aigle royal) c'est fini ! Les frères belges, Lucas et Nicolas, sont les grands gagnants. Mais, s'il y a bien un candidat qui a marqué cette aventure, c'est Etienne ! Le médecin cannois de 52 ans est vite devenu le chouchou des téléspectateurs. Malheureusement, celui qui faisait équipe avec Vanessa dans le binôme d'inconnus a abandonné à la fin de l'épisode 3. Dans une interview accordée à Gossip Room, celui qui a beaucoup amusé les fans de l'émission est revenu sur son parcours.

Le candidat commence par expliquer qu'il n'arrive pas vraiment à savoir s'il a aimé ou pas son aventure "Je ne peux pas dire que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé. C'est très personnel cette aventure. Contrairement à ce que l'on croit, c'est beaucoup de perceptions sur le moment, d'émotions qui ne passent pas forcément à la télé parce que tout va très vite (...) Emotivement, ça a été assez perturbant pour moi. Il y a une tension réelle pour moi dans cette aventure que je n'ai pas très bien vécue puisque j'ai arrêté de moi-même. Je n'avais plus rien à donner en fin de compte" déclare celui qui est devenu un meme sur la toile.

"Ça reste un jeu"

Etienne a également détaillé ce qu'il n'a pas apprécié dans le programme : "Même si les fans adorent le côté combatif et guerrier, ça reste un jeu quand même. Et il y a un peu un côté faux-cul que je n'aime pas trop. C'est-à-dire que tout le monde espère que c'est l'autre qui va perdre. Alors que, pour moi, c'est plutôt une aventure humaine. C'est une belle émission d'aventure en soi, mais après, c'est compétition à mort ! C'est un peu dommage parce que ça enlève un côté humain. On n'a pas le temps de suivre une équipe, de voir comment elle fonctionne".

Il est ensuite revenu sur son côté défaitiste qu'on voyait à l'écran : "C'est l'image qu'on m'a donné. Que j'étais un peu pessimiste parce que je gérais un peu la course. (...) Pour moi, il y a des moments où il faut être dans la réalité pour pouvoir avancer. (...) Mais je ne suis pas un défaitiste. C'est absolument faux. On voit 4 minutes, 5 minutes avec les images, alors que quand on a attendu une heure, une heure et demie, on commence forcément à être un peu défaitiste".

Pourtant, ce sont ce côté pessimiste et son humour qui font qu'Etienne restera dans le coeur des téléspectateurs de cette saison.