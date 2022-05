Ozark saison 4, partie 2 : (SPOILER) est-il vraiment mort à la fin ? Le créateur répond cash

Attention cet article contient des spoilers sur la fin d'Ozark !

Ozark saison 4 partie 2 : le créateur confirme la mort de (SPOILERS)

Comme vous le savez, Ozark avait été renouvelée pour une saison 4, qui est la dernière saison. Et la saison 4 de la série a été divisée en 2 parties sur Netflix. La saison 4 partie 2 (alias la fin de la série) est dispo sur Netflix depuis le 29 avril dernier et montre la suite et fin des aventures de Marty (Jason Bateman), Wendy Byrde (Laura Linney) ou encore Ruth Langmore (Julia Garner).

Et alors que PRBK t'as fait un récap de ce qui se passe à la fin de la saison 4 partie 2 d'Ozark, il y a notamment la mort choc de Ruth, tuée par Camila (Veronica Falcon). Sauf que beaucoup de fans se demandent si Ruth est vraiment morte, vu qu'on a pas eu de confirmation officielle, qu'on est pas sûr que la balle qui a transpercé la poitrine de Ruth l'a finalement tuée. Alors Ruth est-elle vraiment morte ? Le créateur Chris Mundy a répondu cash à TVLine : "Je suis désolé, elle l'est totalement, absolument".

Le showrunner a avoué que les scénaristes ont hésité avant de tuer le personnage de Ruth. "Il y a eu un débat" a-t-il expliqué, "La moitié des scénaristes, ou peut-être un peu moins de la moitié, pensait qu'il y avait quelque chose de bien à savoir que Ruth serait là dans le monde et qu'elle s'en sortirait bien".

Mais finalement, il n'y a pas eu de happy ending pour le perso car cela ne semblait pas honnête "si tout le monde s'en sortait trop facilement". "J'ai commencé à avoir l'impression que les scénaristes imposaient une fin heureuse aux choses parce que nous sommes en quelque sorte les parents de substitution des personnages. Est-ce que nous racontons une histoire vraie si quelque chose de tragique n'arrive pas ?" a-t-il ajouté.

"C'était vraiment dur et émotionnel", il y a un "cynisme inné" avec cette mort

Chris Mundy a confié que ça a été compliqué de se mettre d'accord sur la fin, sur ce qui allait arriver. "Nous en avons parlé, nous en avons débattu et je savais ce que chaque personne dans la pièce pensait" a-t-il déclaré, "C'était vraiment dur et émotionnel d'essayer de déterminer quelle était la bonne décision pour la série".

Et le final ave la mort de Ruth, c'est d'un "cynisme inné", parce que l'outsider Ruth paie le prix ultime, sa vie, alors que les riches Byrde s'en sortent avec un meurtre. "Le capitalisme ne fonctionne pas s'il n'y a pas un gagnant et un perdant" a-t-il précisé, "Et dans une certaine mesure, les Langmore vont être les perdants de cette équation, tandis que quelqu'un d'autre bâtit sa fortune. Les Byrde sont arrivés et ont gravi les échelons sur le dos de gens comme les Langmore, et ils sont représentatifs de beaucoup de gens. Il y a quelque chose de cynique dans tout ça, et il y a quelque chose de très, très vrai. Nous avons donc essayé d'écrire dans cette vérité".