Outlander saison 6 : une scène choc entre Claire et Brianna tease la saison 7 ? La productrice répond

Outlander saison 6 épisode 8 : la prod s'explique sur cette scène futuriste entre Claire et Brianna

L'épisode 8 de la saison 6 d'Outlander, qui est l'épisode final de la saison 6, est dispo sur Netflix. L'occasion de voir ce qui se passe pour Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) dans ce dernier épisode, avant la saison 7 d'Outlander (dont le tournage a commencé).

Et dans cet ultime épisode de la saison 6, appelé "Je ne suis pas seul", il y a la scène sans dialogue habituelle juste après le générique. Sauf que cette séquence, qui ne montre d'habitude pas grand chose, semble annoncer un énorme changement pour la suite : un nouveau voyage dans le temps. En effet, on peut y voir Claire et Brianna (Sophie Skelton) dans un restaurant, et plus précisément dans un diner américain au 20ème siècle. Si Claire et Brianna ont les visages cachés par leurs menus, on les reconnaît bien. La serveuse leur apporte un burger-frites à la table. Maril Davis, productrice exécutive de la série, s'est expliquée sur cette scène qui semble annoncer un grand changement pour la saison 7.

"La scène de chez Carmi's évoque les souvenirs de Claire" a-t-elle indiqué à Digital Spy, "Au milieu de l'épisode, on voit Claire et Jamie qui passent leur dernière nuit dans leur belle maison et parlent de ce que serait leur dernier repas. Claire dit à Jamie que, de son temps, les condamnés en prison avaient droit à un dernier repas, et c'était notre ode à ce que serait le dernier repas de Claire : un cheeseburger chez Carmi's et des frites". Cette séquence n'annonce donc pas un voyage dans le temps mais un souvenir de Claire qu'elle a ensuite évoqué à Jamie dans ce même épisode 8. Voilà donc la réelle signification, qui devrait rassurer les fans !

>> Outlander : Sam Heughan raconte la pire scène à tourner, "C'était difficile et intense" <<

Le diner est une référence à quelqu'un de chez Starz

Maril Davis a précisé que le nom du diner est une référence à quelqu'un qui travaille chez Starz, la chaîne américaine qui diffuse Outlander : "Nous essayons de toujours faire quelque chose dans la carte titre (le début d'épisode après le générique, ndlr) qui donne un aperçu de l'épisode. Concernant Carmi's, c'est une référence à Carmi Zlotnik, qui était cadre chez Starz lorsque nous avons commencé".

>> Outlander saison 6 : Sam Heughan (Jamie) savoure cette grande nouveauté pour les scènes intimes <<

"Nous avions déjà fait référence à Carmi's dans une saison précédente" a-t-elle même confié, "où Claire et Brianna parlaient de ce qui leur manquait dans le passé, et c'était les cheeseburgers, et c'est une autre référence à cela".