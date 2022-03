Outlander saison 6 : Caitriona Balfe "vulnérable" pour les scènes intimes, elle se confie

Caitriona Balfe parle des scènes de sexe dans Outlander : "Sam et moi décidions de ce qui allait être dans les scènes"



La saison 6 d'Outlander a commencé à être diffusée sur Netflix. Et une fois de plus, Caitriona Balfe (Claire) et Sam Heughan (Jamie) ont tourné des scènes intimes. Sauf que cette fois-ci, Sam Heughan a expliqué que lui et Caitriona Balfe ont eu droit à une coordinatrice d'intimité pour les scènes de sexe. C'est la première fois qu'ils en ont une, pour la saison 6.

Caitriona Balfe qui n'était pas à l'aise avec les scènes de sexe, a expliqué à Entertainment Weekly : "Ces choses n'étaient tout simplement pas disponibles" avant "ou si c'était disponible, ce n'était tout simplement pas banal". Avant la saison 6 d'Outlander et l'arrivée de cette coordinatrice d'intimité, "nous avions été mis dans une position où c'était Sam et moi qui décidions vraiment de ce qui allait être dans les scènes" a expliqué l'actrice. "C'était une négociation constante entre le réalisateur et les producteurs et combien les producteurs veulent-ils par rapport à combien nous nous sentons à l'aise, et donc, au lieu de se concentrer sur ce que les personnages faisaient dans les scènes, nous devions passer par tout ce conseil pour nous-mêmes et être comme, 'Eh bien, je ne veux pas vraiment que vous montriez tant de choses'. Ce ne sont jamais des conversations confortables, et parfois cela peut provoquer des tensions" a-t-elle ajouté.

De son côté, Sam Heughan a déclaré au sujet des scènes d'amour : "J'ai réalisé à quel point nous étions jetés dans le grand bain". "Il y avait beaucoup de pression sur nous, acteurs moins expérimentés, pour que tout soit parfait. Chaque année qui passait ou chaque saison, je ressentais la pression. Elle s'est abattue sur nous" a-t-il avoué, alors que la coordinatrice d'intimité "nous a donné les outils nécessaires pour explorer ces scènes, pour faire abstraction de l'acteur, pour nous faire sortir de la scène et pour l'aborder sous l'angle du personnage. Mais aussi pour faciliter ces scènes, parce qu'elles sont difficiles à tourner".

"J'étais enceinte, et il était très vulnérable pour moi de me mettre dans ces situations"

Caitriona Balfe a aussi précisé à propos du rôle de la coordinatrice d'intimité : "Elle est capable d'intervenir et d'utiliser un langage qui neutralise la situation pour tout le monde. (...) Elle fait la liaison entre nous et les producteurs ou le réalisateur pour savoir ce qui sera acceptable pour tout le monde. Cette saison en particulier, j'étais enceinte, et il était très vulnérable pour moi de me mettre dans ces situations. Ce n'était pas le plus facile, et le fait qu'elle soit là pour plaider et être un soutien était incroyable". Elle l'a donc aidée à se sentir mieux et plus à l'aise dans ces séquences hot tournées pendant sa grossesse.

Sophie Skelton confirme que la coordinatrice d'intimité "vous protège un peu"

Sophie Skelton, qui joue Brianna, a aussi évoqué cette nouvelle personne qui les aide pour tourner les scènes intimes. "Il est vraiment important que les gens puissent s'exprimer et le fait d'avoir cet intermédiaire vous donne une petite barrière générale" a-t-elle indiqué, "Cela vous protège un peu, parce que vous pouvez donner vos opinions honnêtes à cette personne et elle peut les relayer, mais elles ne viennent pas nécessairement de vous. Cela signifie que vous pouvez avoir un peu plus de discussion et plus de contrôle sur la façon dont votre corps est manipulé et mis en avant".