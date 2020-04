Outlander saison 5 : Roger et Brianna vont-ils re-voyager dans le temps ? Richard Rankin répond

Roger (Richard Rankin) et Brianna (Sophie Skelton) ont vécu de nombreuses épreuves dans Outlander. Dans l'épisode 7, l'ancien prof d'université était pendu par erreur mais sauvé par Jamie (Sam Heughan), Claire (Caitriona Balfe) et sa femme au début de l'épisode 8. Roger a cependant perdu sa voix et c'est le retour de Ian (John Bell) qui lui a ouvert les yeux. Une expérience traumatisante qui pourrait bien l'avoir fait changer d'avis sur un retour à son époque.

"Il est moins enclin à revenir à son époque"

Un peu plus tôt dans la saison 5 de Outlander, Roger expliquait à Brianna qu'il voulait re-voyager dans le temps avec leurs fils Jemmy. Un départ qui n'est peut-être plus d'actualité si on en croit Richard Rankin. "A la fin de l'épisode 8, il semble accepter beaucoup plus la situation non ? Je pense que l'une des choses fortes pour Roger dans cet épisode, c'est qu'il a découvert, réalisé et accepté le fait qu'il a changé. Son environnement, son expérience au XVIIIème siècle l'ont changé, il s'est adapté à cette époque" a déclaré l'acteur dans une interview donnée à TVGuide. Il ajoute également : "C'est un homme différent. D'une façon étrange, il est sûrement moins enclin à revenir à son époque car il a été très affecté par le XVIIIème siècle".

Bientôt la confrontation avec Stephen Bonnett

Si un départ n'est donc plus (pour l'instant) à l'ordre du jour, les fans d'Outlander devraient bientôt assister à la confrontation entre Roger, Brianna et Stephen Bonnett (Ed Speleers). Ce dernier a fait une réapparition alors que Bree le croyait mort après l'attaque de la prison. Alors, que va-t-il se passer ? "Nous allons peut-être le rencontrer à un moment... Nous avons essayé de mettre tout le monde en danger et ce n'est pas nécessairement la personne à laquelle vous pouvez penser. Ça va enflammer Bree et elle sera déterminée à sauver cette personne" a teasé Sophie Skelton auprès de TVLine.

La saison 5 de Outlander continue tous les dimanches sur Starz et est dispo en US+24 sur Netflix chaque lundi matin.