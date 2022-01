Outer Banks saison 3 : Madelyn Cline (Sarah) sur le départ ? Elle répond aux rumeurs

Officiellement commandée fin 2021, la saison 3 de Outer Banks devrait - on l'espère - être dispo en 2022 sur Netflix. Le tournage doit débuter en février selon les rumeurs et verra les retrouvailles de Madelyn Cline et Chase Stokes. Les deux acteurs ont rompu en novembre dernier avant de tenter de se remettre en couple, en vain : fin décembre, l'interprète de John B a été aperçu en plein bisou avec une inconnue dans un bar. Quant à celle qui joue Sarah ? Elle a été vue plusieurs fois très proche d'un DJ et influenceur mais ce dernier a démenti les rumeurs de couple.

Après la rupture des deux acteurs, certains fans se demandent donc si l'un d'eux ne va pas quitter Outer Banks prochainement. Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent un possible départ de Madelyn Cline après la saison 3 de la série de Netflix.

Madelyn Cline répond aux rumeurs sur un départ de Outer Banks

Si vous vous inquiétiez pour le futur de Madelyn Cline dans la série, il n'y a pas de quoi ! Sur Instagram, l'interprète de Sarah Cameron dans Outer Banks a démenti les rumeurs d'un départ planifié à sa demande. "On me demande si la saison 3 sera la dernière d'Outer Banks pour moi" a commencé par écrire l'actrice en story sur Instagram (un message ensuite supprimé). "Je reviendrai pour autant de saisons qu'ils voudront. J'aime mon travail et pas un jour ne passe sans que je sois reconnaissante (...) Ce que vous lisez sur Internet n'est pas toujours vrai" a écrit l'actrice.